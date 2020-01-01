Pedro, Roma'ya çok yakın

Chelsea ile sözleşme yenilemeyecek olan deneyimli oyuncu Roma yolunda...

, ile sözleşmesi bitecek olan Pedro'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Roma, Nisan ayında görüşmelere başladığı 32 yaşındaki oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İspanyol medyasında son dönemlerde yer alan haberlere göre Pedro ile , , ve 'in de yakından ilgilendiyordu.

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2015'te 'dan transfer edilen Pedro, Chelsea forması altında çıktığı 201 resmi maçta 43 gole imza attı.