Napoli, Cengiz Ünder için teklifini yaptı!

İtalyan medyası, Napoli'nin Cengiz Ünder transferi için Roma ile görüşmelere başladığını ileri sürdü.

'nin forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastığı konuşuluyor.

Il Messaggero'nun haberine göre Napoli, yıldız futbolcunun transferi için Roma'ya 31 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

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Haberde Roma'nın Cengiz için 35 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep etse de Napoli'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

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Öte yandan Roma'nın Cengiz Ünder'in satışıyla yaratılacak kaynağı sezon başında 'dan kiralanan Chris Smalling'in bonservisini almak için kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon Roma forması altında 12'si ilk 11'de olmak üzere 21 resmi maçta görev aldı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.