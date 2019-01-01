Canlı Skorlar
Galatasaray

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e jest

Yorum()
Getty Images
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Alexandre Pato'yu alarak Fatih Terim'e jest yapmak istiyor.

Çin'in Tianjin Quanjian kulübüyle sözleşmesi 2019 yılı sonunda sona erecek olan Alexandre Pato için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre sezon sonunda Pato'ya sar kırmızılı formayı giydirmek isteyen Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu için harekete geçti.

Sezon başında da görüşülen Alexandre Pato, Galatasaray'a olumlu yanıt vermişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

Editörün Seçtikleri

29 yaşındaki santrfor 2017-18 sezonunda Tianjin Quanjian formasıyla 33 maça çıktı, 19 gol attı.

 

Sonraki haber:
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı ve televizyon yayını
Sonraki haber:
Şok iddia: Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu!
Sonraki haber:
Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (22 Ocak 2019)
Sonraki haber:
Erzurumspor, Serkan Kurtuluş'u transfer etti
Sonraki haber:
Tetteh, Galatasaray için ücretinde indirime gitti
Kapat