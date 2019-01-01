Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e jest
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Çin'in Tianjin Quanjian kulübüyle sözleşmesi 2019 yılı sonunda sona erecek olan Alexandre Pato için Galatasaray yönetimi harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre sezon sonunda Pato'ya sar kırmızılı formayı giydirmek isteyen Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu için harekete geçti.
Sezon başında da görüşülen Alexandre Pato, Galatasaray'a olumlu yanıt vermişti ancak transfer gerçekleşmemişti.
29 yaşındaki santrfor 2017-18 sezonunda Tianjin Quanjian formasıyla 33 maça çıktı, 19 gol attı.