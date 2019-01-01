Militao resmen Real Madrid'de!

Real Madrid, adı Juventus ve Manchester United'la da anılan Portolu savunma oyuncusunu kadrosuna kattı.

Eder Militao yarışından galip çıktı.

21 yaşındaki stoper oyuncusu sezon başında Sao Paulo'dan 'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Milli Takımı'na seçilmeyi başarmıştı. Real Madrid, ve gibi devlerin genç stoperin transferi için girdiği yarıştan galip ayrılan taraf İspanyol ekibi oldu.

Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada oyuncunun transferi için Porto'yla anlaşma sağlandığı ifade edildi. Transfer bedeli resmen açıklanmamış olsa da, Real Madrid'in Militao'nun 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediği düşünülüyor.

Eder Militao'nun Real Madrid ile sözleşmesi 2025'e dek sürecek.

Brezilyalı stoper, Zinedine Zidane'ın ikinci Real Madrid dönemindeki ilk transferi oldu.