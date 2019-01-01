Militao resmen Real Madrid'de!
Eder Militao yarışından Real Madrid galip çıktı.
21 yaşındaki stoper oyuncusu sezon başında Sao Paulo'dan Porto'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilmeyi başarmıştı. Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi devlerin genç stoperin transferi için girdiği yarıştan galip ayrılan taraf İspanyol ekibi oldu.
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Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada oyuncunun transferi için Porto'yla anlaşma sağlandığı ifade edildi. Transfer bedeli resmen açıklanmamış olsa da, Real Madrid'in Militao'nun 50 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediği düşünülüyor.
Eder Militao'nun Real Madrid ile sözleşmesi 2025'e dek sürecek.
Brezilyalı stoper, Zinedine Zidane'ın ikinci Real Madrid dönemindeki ilk transferi oldu.