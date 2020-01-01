Mert Çetin, Verona yolunda

Verona'nın Mert Çetin transferi için Roma ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü...

'nın milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiralamaya hazırlandığı iddia edildi.

Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Verona, 23 yaşındaki savunma oyuncusu için bir aydır temas halinde olduğu Roma ile anlaşmak üzere.

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Haberde Mert Çetin'in Verona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ancak Roma'nın aynı bedel üzerinden oyuncuyu geri satın alma opsiyonuna sahip olacağı da kaydedildi.

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Bu sezon başında 'nden 3 milyon euro karşılığında Roma'nın yolunu tutan Mert Çetin, İtalyan ekibinin forması altında 2'si ilk 11'de olmak üzere 5 lig maçında görev alabilmişt.

Mert Çetin'in adı son dönemlerde ve ile de anılıyordu.