Mert Çetin resmen Roma'da!
İtalyan ekiplerinden Roma, Gençlerbirliği forması giyen savuma oyuncusu Mert Çetin'in transferini resmen duyurdu.
Bilindiği üzere 22 yaşındaki oyuncu kısa süre önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere Roma'ya uçmuştu.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Mert Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı, bu transfer için Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.
İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Roma, oyuncunun sonraki satışının 5 milyon euro'yu aşması halinde Gençlerbirliği'ne bu ücret üzerinden %10'luk bir pay verecek.
Mert Çetin, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Temsil edeceğim bu kulübün büyüklüğünün farkındayım. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum, kelimelerle tarif edemediğim hisler yaşıyorum." dedi.