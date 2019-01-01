Mert Çetin resmen Roma'da!

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'ya transfer oldu.

İtalyan ekiplerinden , forması giyen savuma oyuncusu Mert Çetin'in transferini resmen duyurdu.

Bilindiği üzere 22 yaşındaki oyuncu kısa süre önce sağlık kontrollerinden geçmek üzere Roma'ya uçmuştu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Mert Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı, bu transfer için Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

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İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Roma, oyuncunun sonraki satışının 5 milyon euro'yu aşması halinde Gençlerbirliği'ne bu ücret üzerinden %10'luk bir pay verecek.

Mert Çetin, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Temsil edeceğim bu kulübün büyüklüğünün farkındayım. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum, kelimelerle tarif edemediğim hisler yaşıyorum." dedi.