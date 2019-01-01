Mbaye Diagne adım adım Al Rayyan'a...
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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin Katar ekiplerinden Al Rayyan ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor.
Katar medyasından Alkass'ın haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde Doha'ya gelerek son detayları görüşecek ve ardından sağlık kontrollerinden geçirilecek.
Öte yandan Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde de Diagne'nin İstanbul'daki evini topladığı iddia edildi.
Haberde Galatasaray'ın Diagne transferi için bir Suudi Arabistan ekibiyle 12 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı kaydedildi.