Max Kruse'ye Real Betis kancası!

İspanyol basını, Real Betis'in Max Kruse'yi transfer gündemine aldığını öne sürdü.

'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

Estadio Deportivo'da yer alan haberde ara transfer döneminde Carles Alena ve Guido Rodriguez'i kadrosuna katan 'in Loren Moron, Javi Garcia ve Cristian Tello'ya gelen teklifler sonrasında Fenerbahçe'den Max Kruse'yi gündemine aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde ile 'nin de Kruse'nin peşinde olduğu iddia edildi.

'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar çıktığı 15 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yaptı.