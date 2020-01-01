Max Kruse'ye Real Betis kancası!
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin adı Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.
Estadio Deportivo'da yer alan haberde ara transfer döneminde Carles Alena ve Guido Rodriguez'i kadrosuna katan Real Betis'in Loren Moron, Javi Garcia ve Cristian Tello'ya gelen teklifler sonrasında Fenerbahçe'den Max Kruse'yi gündemine aldığı belirtildi.
Öte yandan haberde Bayer Leverkusen ile Leicester City'nin de Kruse'nin peşinde olduğu iddia edildi.
Werder Bremen'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar çıktığı 15 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yaptı.