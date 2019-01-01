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Matteo Darmian adım adım Juventus'a...

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Getty Images
Juventus, Manchester United'da yeteri kadar şans bulamayan Matteo Darmian'ı kadrosuna katmak üzere.

ÖZEL HABER

Juventus, Manchester United'ın 29 yaşındaki bek oyuncusu Matteo Darmian'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus yönetimi, Manchester United ile yaklaşık 3.5 milyon euro'luk kiralama bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Juventus, oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

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Öte yandan Juventus, Darmian transferiyle birlikte Leonardo Spinazzola'yı ise Bologna'ya kiralamayı planlıyor.

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