Martin Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli stoperin Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerden Martin Skrtel ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe yönetiminin 1 senelik yeni sözleşme teklifine karşılık Slovak oyuncu 2 yıllık sözleşme talebinde geri adım atmadı ve görüşmeler tıkandı.

Sarı-lacivertli ekip, 34 yaşındaki oyuncuyu 2016 yazında Liverpool'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Slovak oyuncu, Fenerbahçe forması altında şu ana kadar 112 resmi maçta görev almıştı.