Martin Skrtel, Fenerbahçe'den ayrılıyor
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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerden Martin Skrtel ile yolların ayrılacağı belirtildi.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe yönetiminin 1 senelik yeni sözleşme teklifine karşılık Slovak oyuncu 2 yıllık sözleşme talebinde geri adım atmadı ve görüşmeler tıkandı.
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Sarı-lacivertli ekip, 34 yaşındaki oyuncuyu 2016 yazında Liverpool'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Slovak oyuncu, Fenerbahçe forması altında şu ana kadar 112 resmi maçta görev almıştı.