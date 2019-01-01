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Martin Caceres, Juventus'a geri dönüyor

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Getty Images
Juventus, Al Duhail'e gönderilen Mehdi Benatia'nın boşluğunu eski oyuncusuyla doldurdu.

Mehdi Benatia'yı Al Duhail'e satan Juventus, Lazio forması giyen eski oyuncusu Martin Caceres'i kadrosuna katıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Juventus, Lazio ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı savunma oyuncusu için başkent ekibine 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 

31 yaşındaki oyuncu, Juventus'tan sezon sonuna kadar 900 bin euro'luk sabit ücret alacak.

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Öte yandan Caceres, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Torino'ya geldi.

Transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Caceres, 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Bordo-mavili kulüp, Trabzon'a gelen oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçemediği gerekçesiyle geri göndermişti.

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