Transfer

Mario Mandzukic, Fiorentina yolunda

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Mario Mandzukic Al Duhail
Al-Duhail ile yollarını ayıran deneyimli golcü, Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor...

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olan ancak bu ay başında kulübüyle yollarını ayıran Hırvat golcü Mario Mandzukic'in yeni adresi merakla bekleniyordu.

İtalya'dan gelen son haberler ise 34 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya dönüş hazırlığında olduğu yönünde.

Sportitalia'da yer alan haberde Fiorentina'nın yıllık futbolcuyla yıllık 3 milyon euro karşılığında 2+1 senelik anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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    2015-2019 yılları arasında Juventus forması giyen Mandzukic, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 162 maçta 44 gole imza atmıştı.

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