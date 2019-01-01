Mario Balotelli, Flamengo yolunda
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Son olarak Marsilya forması giyen ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşmak üzere.
La Gazzetta dello Sport ve Sky Italia'da yer alan haberlere göre golcü oyuncu, 2.5 yıllık sözleşme teklifi aldığı Flamengo ile son detayları görüşüyor.
Balotelli'nin 2.5 yıllık sözleşme için yıllık ücreti, bonusları ve imza parası ile birlikte toplam 15 milyon euro'luk bir anlaşma yapacağı belirtildi.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya ve Nice formaları altında çıktığı 25 resmi maçta 8 gole imza atmıştı.