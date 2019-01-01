Transfer

Mario Balotelli, Flamengo yolunda

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(C)Getty Images
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun yeni durağı Brezilya olabilir...

Son olarak Marsilya forması giyen ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşmak üzere.

La Gazzetta dello Sport ve Sky Italia'da yer alan haberlere göre golcü oyuncu, 2.5 yıllık sözleşme teklifi aldığı Flamengo ile son detayları görüşüyor.

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Balotelli'nin 2.5 yıllık sözleşme için yıllık ücreti, bonusları ve imza parası ile birlikte toplam 15 milyon euro'luk bir anlaşma yapacağı belirtildi.

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28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya ve Nice formaları altında çıktığı 25 resmi maçta 8 gole imza atmıştı.

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