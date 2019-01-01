Marcos Rojo, Fenerbahçe için bastırıyor!

İngiliz basınından Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Marcos Rojo'nun durumuyla ilgili önemli bir iddia geldi...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin savunma hattı için 'dan Marcos Rojo'yu gündemine aldığı konuşuluyordu.

The Times'da yer alan haberde Arjantinli oyuncunun kendisini kiralamak isteyen Fenerbahçe'ye transfer olmak için Manchester United yönetimine baskı yaptığı belirtildi.

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Haberde Manchester United'ın Rojo için 'ın yaptığı teklifi 27 milyon euro'luk bonservis talebi nedeniyle geri çevirdiği ve oyuncunun bu karar nedeniyle yönetime kızgın olduğu da kaydedildi.

Stoper ve sol bek mevkiilerinde görev alabilen 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 8 resmi maçta görev alabilmişti.