Liverpool, Sergio Ramos ile ilgileniyor

Real Madrid ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Sergio Ramos ile Liverpool ilgileniyor. Ramos, 2018'de Mohamed Salah'ı sakatlamış ve tepki toplamıştı.

'de Sergio Ramos bilmecesi sürüyor.

İspanyol kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaptanı Sergio Ramos ile henüz yeni bir anlaşmaya gitmedi. Eflatun-beyazlılar Ramos'un yüksek ücreti nedeniyle oyuncunun ayrılmasına kapıları kapatmıyor.

Öte yandan Sergio Ramos'un kontratının son 6 ayına girmesiyle talipleri artmayı sürdürüyor. Daha önce ve gibi dev kulüplerle de adı anılan İspanyol savunmacı, 'un da takibinde.

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El Chiringuito'nun haberine göre Liverpool, Sergio Ramos'u transfer etmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun Anfield'dan gelecek bir teklifi nasıl değerlendireceği merak konusu.

Sergio Ramos, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salah'ı sakatlamış ve büyük tepki toplamıştı.