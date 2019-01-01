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Krzysztof Piatek resmen Milan'da!

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Gonzalo Higuain ile yollarını ayıran Milan, Genoa'nın gözde golcüsünü kadrosuna kattı.

Milan, Genoa'nın golcü oyuncusu Krzysztof Piatek'in transferini resmen duyurdu.

İtalyan devi, yollarını ayırdığı Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Piatek transferini de açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Polak oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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İtalyan medyasında yer alan haberlerde Milan'ın bu transfer için Genoa'ya 35 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği iddia ediliyor.

Piatek, bu sezon Genoa forması altında çıktığı 22 maçta attığı 21 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

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