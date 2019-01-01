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Kevin-Prince Boateng resmen Barcelona'da!

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Getty Images
Barcelona, Sassuolo'nun 31 yaşındaki oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı...

Barcelona , Sassuolo 'nun deneyimli oyuncusu Kevin-Prince Boateng 'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Bilindiği üzere Boateng, yaptığı açıklamayla Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuştu.

Sky Sports 'a konuşan Boateng, "Barça, ben geliyorum! Sassuolo'ya teşekkür ederim. Veda etmek üzücü ama Barcelona çok özel bir şans. Bana Real Madrid'i sormayın. Sadece Barcelona'yı düşünüyorum. Umarım Bernabeu'daki Clasico'da gol atarım." demişti.

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Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı

Öte yandan Barcelona Kulübü'nden de beklenen açıklama geldi ve 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyuruldu.

Sezon başında Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak Sassuolo'ya transfer olan Ganalı oyuncu, İtalyan ekibine çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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