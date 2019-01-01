İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği ücret

Sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı golcüyle yaptığı prensip anlaşmasının detayları ortaya çıktı...

, Radamel Falcao'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuyla yıllık 5 milyon euro sabit ücret ve 2 milyon euro'ya varan bonuslar karşılığında 2+1 senelik anlaşmaya vardı.

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Haberde Galatasaray'ın deneyimli oyuncu için bonservis ücreti talep etmekte direnen ile görüşmelerini sürdürdüğü de belirtildi.

Galatasaray'ın bu transfer için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut'un da 1-2 gün içinde 'ya giderek Monaco yetkilileriyle bonservis konusunu çözmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.