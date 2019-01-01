İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği ücret
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Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuyla yıllık 5 milyon euro sabit ücret ve 2 milyon euro'ya varan bonuslar karşılığında 2+1 senelik anlaşmaya vardı.
Haberde Galatasaray'ın deneyimli oyuncu için bonservis ücreti talep etmekte direnen Monaco ile görüşmelerini sürdürdüğü de belirtildi.
Galatasaray'ın bu transfer için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut'un da 1-2 gün içinde Fransa'ya giderek Monaco yetkilileriyle bonservis konusunu çözmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.