Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan ayrılıyor

Hakan, 2017 yılından bu yana devam eden Milan macerasında sona yaklaştı.

Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı.

Chelsea'de Maurizio Sarri'nin gözüne giremeyen Fabregas'la yakından ilgilenen Milan'ın başı FFP'den yana dertte. Takım, 2021'e kadar bütçesini dengeye oturtamazsa Avrupa'dan men edilecek.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan devi, İspanyol futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Hakan Çalhanoğlu'nu satacak. Chelsea, Fabregas için Milan'dan 8 milyon euro istiyor. Serie A ekibinin ödemeye razı olduğu miktar ise 4 milyon euro.

FFP defterlerinde yanlış hesaba düşmek istemeyen Milan, Gennaro Gattuso'nun gözünden düşmeye başlayan Hakan'ı göndererek transfer için bütçe yaratacak. Türk yıldızla RB Leipzig ilgileniyor.

Milan, Hakan'ı 2017 yılında 22 milyon euro'ya Bayer Leverkusen'den transfer ermişti.