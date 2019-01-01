Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'nun peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, rotasını Portekiz'e çevirdi...

ÖZEL HABER | Burakhan Işık | Twitter'dan takip et...

, ekiplerinden Maritimo forması giyen orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'nun transferi için harekete geçti.

Goal'ün edindiği bilgilere göre başkent temsilcisi, Maritimo ile temasa geçerek 27 yaşındaki oyuncuyla transfer görüşmelerine başlamak için izin istedi.

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Brezilyalı oyuncu 2017 yazında Coritiba'dan Maritimo'ya transfer olmuştu.

Gençlerbirliği, şu ana kadar Giovanni Sio, Mats Seuntjens, Sadio Diallo, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Sefa Yılmaz ve Abdoulaye Diallo'yu renklerine bağlamıştı.