Garry Rodrigues yeniden Galatasaray'ın hedefinde

Transfer olduğu Suudi Arabistan'da aradığı ortamı bulamayan Garry Rodrigues, Galatasaray'a dönebilir.

ekibi Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, bir kez daha sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Sabah'an Mehmet Özcan'ın haberine göre, , kiralık transferi Henry Onyekuru'nun sezon sonunda 'a dönecek olması nedeniyle alternatif arayışlarına girdi. Gündeme gelen sürpriz isim ise Garry Rodriues. Suudi Arabistan'da mutsuz olan Rodrigues, Cimbom'a dönmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük payı olan kanat oyuncusu, Al- Ittihad'da altı maça çıkıp bir gol katkısında bulundu. Suudi kulübünden 3.8 milyon euro yıllık ücret kazanan Rodrigues, Galatasaray'a gelmesi halinde daha az bir para almayı kabul etti.

28 yaşındaki oyuncu 2018-2019 sezonunun devre arasına kadar 78 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 16 gol atıp 16 asist yaptı.