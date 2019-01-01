Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması!
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye transferi beklenen Serdar Aziz'in herhangi bir kulübe bonservis bedeli ödenmeden ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 24 Ocak 2019
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/tbofdhH7az
Bilindiği üzere Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bugün TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, yarın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşme fesih işlemlerinin tamamlanabileceğini söylemişti.