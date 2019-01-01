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Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması!

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AA
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye transferi beklenen Serdar Aziz'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'ye transferi beklenen Serdar Aziz'in herhangi bir kulübe bonservis bedeli ödenmeden ayrılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Bilindiği üzere Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bugün TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, yarın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşme fesih işlemlerinin tamamlanabileceğini söylemişti.

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