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Galatasaray'dan Ozan Kabak'a yeni sözleşme!

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Galatasaray'ın son dönemlerde adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan genç stoperinin sözleşmesini uzattığı konuşuluyor...

Galatasaray Kulübü'nün bu sezon sergilediği performansla adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmaya başlayan oyuncusu Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzattığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2020 yılında sona eriyordu.

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Ozan, bu sezon 15'i ilk 11'de olmak üzere 16 resmi maçta görev almış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

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