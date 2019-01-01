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Galatasaray'da yeni gündem Florin Andone

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Sarı kırmızılı ekip, forvet arayışları kapsamında rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray, forvet transferinde sürpriz bir isme yöneldi.

Sezon başında Bafetimbi Gomis'in gidişinin ardından bir santrfor oyuncusu alamayan ve bunun sıkıntılarını Süper Lig'in ilk devresinde yaşayan Cimbom, ara transferde bu bölgeye iki takviye birden yapmak istiyor.

Sabah'ın iddiasına göre, Galatasaray, Brighton forması giyen Florin Andone'yi kadrosuna katabilir. Cimbom, menajerler aracılığıyla bu transfer için zemin yokluyor.

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Sezon başında Deportivo La Coruna'dan Brighton'a giden 25 yaşındaki Rumen futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 2 gol attı.

Florin Andone, 2016'da Cordoba forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

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