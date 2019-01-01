Galatasaray'da Gökhan Töre sesleri

Galatasaray'ın Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'ye talip olduğu iddia ediliyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ın Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin peşinde olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yerli oyuncu takviyesine ağırlık vereceği Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre'yi kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın transfer listesinde forması giyen Deniz Türüç'ün de olduğu öne sürüldü.