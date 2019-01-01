Galatasaray'da Gökhan Töre sesleri
Yorum()
AA
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin peşinde olduğu öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde yerli oyuncu takviyesine ağırlık vereceği Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre'yi kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Dünyanın en büyük 30 futbol kulübü... Listede tek Türk takımı var!
Haberde ayrıca Galatasaray'ın transfer listesinde Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ün de olduğu öne sürüldü.