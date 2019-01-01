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Galatasaray'a Kongolu savunmacı

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Galatasaray'da transfer hareketliliği sadece forvetle sınırlı değil.

Forvet sorununu çözen Galatasaray, savunmaya bir takviye daha yapabilir.

Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile el sıkışan sarı kırmızılı ekipte transfer hareketliliği sona ermiş değil.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın kapısını çalan bir Japon kulübü, Maicon için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Mustafa Cengiz ve ekibi, Brezilyalı futbolcu için 6 milyon euro istiyor.

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Maicon'un satılması halinde Cimbom'un kadrosuna katacağı isim Standard Liege'in Kongolu savunmacısı Christian Luyindama olacak.

25 yaşındaki oyuncu, Marcao ile birlikte takımın stoper ikilisini oluşturacak.

Luyindama bu sezon Belçika liginde çıktığı 20 maçın tamamında 90 dakika forma giydi ve üç gol attı.

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