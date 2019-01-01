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Galatasaray, Tetteh için şartları zorluyor

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sparta.cz
Galatasaray, Ozan Kabak'ın satışından gelen parayı, Benjamin Tetteh için kullanmak istiyor.

Galatasaraylıların forvet hasreti sona eriyor.

Sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag forması giyen santrfor Benjamin Tetteh için harekete geçti.

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan Galatasaray, yeni stoperi Marcao için 4 milyon euro ödedi. Her transfer döneminde artı bütçe vermek zorunda olan sarı kırmızılıların kasasında şu an 14 milyon euro var.

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Sabah'ta yer alan habere göre Ozan'dan gelen 11 milyon euro'luk bütçeyi Tetteh transferine ayırmaya karar veren Galatasaray, oyuncunun menajeriyle iletişime geçti. Tarafların 7.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay maddesi içeren bir anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

 

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