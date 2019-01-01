Galatasaray Nzonzi'yle el sıkıştı
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Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun yerine ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin ismi ön plana çıkıyor.
Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Fransız futbolcu ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı. Teknik direktör Fatih Terim onay verdiği takdirde Galatasaray’ın yeni 6 numarası Nzonzi olacak.
Geçtiğimiz pazar günü başkent Roma’da gerçekleşen görüşmede İtalyan yöneticiler, 30 yaşındaki Nzonzi’yi 1 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralık vermeyi kabul etti.
Kulüple anlaştıktan sonra futbolcuyla masaya oturan sarı kırmızılı yöneticiler, Roma’dan yılda 2.5 milyon Euro net ücret alan Nzonzi ile de el sıkıştı.