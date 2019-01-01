Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini alıyor

Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın bonservisini almak için harekete geçti.

, performansından memnun kaldığı Christian Luyindama'nın bonservisini almak için harekete geçti.

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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, sezonun ilk yarısında yaşadığı savunma sorunları nedeniyle devre arasında Standard Liege'den Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun performansından memnun kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Marcao ile iyi bir ikili olan 25 yaşındaki Kongolu futbolcunun bonservisinin alınması için onay verdi.

Christian Luyindama'nın bonservisinin alınmak istenmesindeki en büyük nedenlerden biri de Marcao gibi düşük maliyetli olması ve ilerleyen senelerde Galatasaray'ın yüksek bonservis ücretleri karşılığında oyuncuyu satabilecek olması.

Kongolu oyuncu, Ocak ayında kiralık olarak katıldığı Galatasaray'da 11 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.