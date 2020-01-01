Galatasaray, Erkan Süer'i kadrosuna kattı
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AA
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Erkan Süer'i renklerine bağladı.
Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz." denildi.
Son bir yılda Boluspor U21 ve U19 takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu bu sezon Boluspor U19 forması altında U19 Ligi Elit A kategorisinde çıktığı 8 maçta 9 gole imza attı.
Galatasaray, ara transfer döneminde daha önceden Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmıştı.