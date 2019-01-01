Galatasaray, Deniz Türüç'le anlaştı

Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı. İlk hedef Deniz.

Galatasaray transferde atağa kalktı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kadrodaki yerli kalitesini artırmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Kayserispor'la sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Deniz Türüç'ü istiyor.

Sarı kırmızılı ekip, Türüç'ün menajerliğini yapan Buğra Coşkun ile iki hafta önce İstanbul'da görüştü ve sezon sonu için prensip anlaşmasına vardı.

Sol ayağını kullanan ve orta sahanın sağında göre 26 yaşındaki oyuncunun hücumdaki joker görevi nedeniyle takıma faydalı olacağını düşünen Fatih Terim ve kurmayları, Hollanda doğumlu futbolcunun transferini Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın olası ayrılıkları nedeniyle önemli görüyor.

Deniz Türüç, 2015'te Go Ahead Eagles'dan Kayserispor'a transfer olmuştu.