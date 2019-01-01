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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den üç takviye

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de üç isim ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe, Premier Lig'de forma giyen üç futbolcuyu kadrosuna katabilir.

Sabah'ın iddiasına göre, sarı lacivertli ekip üç oyuncu için girişimlerini sürdürüyor: Chelsea'den Danny Drinkwater ile Victor Moses ve Fulham'dan Stefan Johansen.

Drinkwater ve Moses için Chelsea ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, adı Galatasaray'la da anılan Johansen için de Fulham'la temas halinde. Johansen'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Johansen ve Drinkwater orta sahanın ortasında görev alırken, Moses ise kanatlarda oynuyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmıştı.

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