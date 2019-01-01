Fenerbahçe'nin stoper alternatifi Welinton

Stoperde önceliği Roma'dan Juan Jesus olan Fenerbahçe, alternatif olarak Welinton'u belirledi.

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren 'nin Aytemiz 'dan Welinton'u da gündemine aldığı öne sürüldü.

Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi 'nın deneyimli ismi Juan Jesus.

Haberde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Juan Jesus'un alternatifi olarak ise Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton'u belirlediği kaydedildi.

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Sarı-lacivertli yetkililerin 30 yaşındaki oyuncunun durumunu sormak için önümüzdeki günlerde Aytemiz Alanyaspor'un kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

Brezilyalı stoper, 2017 yazında transfer olduğu Aytemiz Alanyaspor forması altında şu ana kadar çıktığı 69 resmi maçta 7 gole imza attı.