Transfer haberleri: Fenerbahçe'nin hedefi Mert Çetin
Yorum()
Depo Photos
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nde forma giyen stoper oyuncusu Mert Çetin'i transfer listesine aldı.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, yurt dışından da talipleri olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe girişimde bulundu.
Habere göre, Ankara ekibi, Mert Çetin için 2.5 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe ise takas yoluna giderek bu bedeli düşürme niyetinde.
Mert Çetin, 2018-19 sezonunda 1. Lig'de 25 maçta forma giydi, bu maçların 24'ünde ilk 11'de oynadı.
Mert, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da oynuyor.