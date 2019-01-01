Transfer haberleri: Fenerbahçe'nin hedefi Mert Çetin

Sarı lacivertli ekip, Gençlerbirliği'nin genç savunma oyuncusu Mert'le ilgileniyor.

, 'nde forma giyen stoper oyuncusu Mert Çetin'i transfer listesine aldı.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, yurt dışından da talipleri olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe girişimde bulundu.

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Habere göre, Ankara ekibi, Mert Çetin için 2.5 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe ise takas yoluna giderek bu bedeli düşürme niyetinde.

Mert Çetin, 2018-19 sezonunda 1. Lig'de 25 maçta forma giydi, bu maçların 24'ünde ilk 11'de oynadı.

Mert, U21 Milli Takımı'nda da oynuyor.