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Fenerbahçe, Cenk Tosun için teklif yaptı

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Getty Images
Ligde zor bir periyottan geçen Fenerbahçe, Everton forması giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'a teklif götürdü.

Spor Toto Süper Lig'de tarihin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. sırada tamamladı.

İkinci yarıda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın komutasında yükselişe geçmeyi hedefleyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir oyuncuya teklif götürdü.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun için nabız yokladı. Everton'da fazla forma şansı bulamayan golcü oyuncuyu yakın takibe alan sarı lacivertliler kiralama teklifinde bulundu.

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Ancak Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye ret cevabı verdiği ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

Premier Lig'de 14 maça çıkan Cenk takımı adına 2 gol, 2 asist kaydetti.

 

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