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Fenerbahçe, Castillo'yu kadrosuna katıyor

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Sarı lacivertli ekip, Benfica'da forma şansı bulamayan Nicolas Castillo'nun transferini bitiriyor.

Fenerbahçe forvet hattına yeni bir takviye yapıyor.

NTV Spor'un haberine göre, sarı lacivertli ekip, Benfica'da forma giyen Nicolas Castillo'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Sezon başında Pumas UNAM'dan yaklaşık 8 milyon euro'ya transfer edilen Castillo, Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Benfica, bu sezon sadece dört lig maçında şans verdiği 25 yaşındaki forvet oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.

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Şilili oyuncu ile imza aşamasına gelen Fenerbahçe, kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye yakın.

Castillo, bir önceki sezon Pumas formasıyla 26 maçta 16 gol atmıştı.

Nicolas Castillo, ayrıca, Şili Milli Takımı'yla çıktığı 18 maçta 3 gol attı.

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