Fenerbahçe, Babacar'da sona yaklaştı

Forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sassuolo'dan ayrılmak isteyen Babacar için aşama kaydetti.

Fenerbahçe yeni forvetini İtalya'da buldu.

Islam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey gibi isimlerden verim alamayan Fenerbahçe, ara transferde mutlaka bir forvet takviyesi yapma niyetinde.

Akşam'ın iddiasına göre, sarı lacivertli ekip Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar ile her konuda anlaştı.

Kulübüyle 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Babacar için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'dan olumlu yanıt alarak bu transferi nihayete erdirmeyi hedefliyor.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da 17 maça çıktı, 5 gol attı.

Senegalli forvetin ismi daha önceki yıllarda Beşiktaş'la da anılmıştı.