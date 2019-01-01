Canlı Skorlar
Transfer

Fenerbahçe, Babacar'da sona yaklaştı

Son güncelleme
Yorum()
Getty
Forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sassuolo'dan ayrılmak isteyen Babacar için aşama kaydetti.

Fenerbahçe yeni forvetini İtalya'da buldu.

Islam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey gibi isimlerden verim alamayan Fenerbahçe, ara transferde mutlaka bir forvet takviyesi yapma niyetinde.

Akşam'ın iddiasına göre, sarı lacivertli ekip Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar ile her konuda anlaştı.

Editörün Seçtikleri

Kulübüyle 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Babacar için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'dan olumlu yanıt alarak bu transferi nihayete erdirmeyi hedefliyor.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da 17 maça çıktı, 5 gol attı.

Senegalli forvetin ismi daha önceki yıllarda Beşiktaş'la da anılmıştı.

BİTEN TÜM TRANSFERLER

Sonraki haber:
İtalya Süper Kupası'nda oynanacak olan Juventus-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sonraki haber:
Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (16 Ocak 2019)
Sonraki haber:
Fenerbahçe'de sağ kanada sürpriz aday... Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 16 Ocak
Sonraki haber:
İsmi Galatasaray'la anılan Mario Balotelli, Marsilya yolunda
Sonraki haber:
Galatasaray ve Al Ittihad arasında bonservis krizi
Kapat