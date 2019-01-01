Felipe Melo, Palmeiras ile nikah tazeledi

Kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Felipe Melo, külübüyle sözleşme yeniledi.

Bir dönem forması da giyen Felipe Melo, Palmeiras ile nikah tazeledi.

35 yaşındaki veteran oyuncu, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra 'in yolunu tutmuş ve ardından 2017 yılında Palmeiras'a transfer olmuştu.

Palmeiras Kulübü'nden yapılan açıklamada, Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Melo, "Gerçekten çok mutluyum. Burada harika bir hikayem var. Tüm Palmeiras ailesine teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda da kupalar kazanır ve Palmeiras tarihine geçmeye devam ederiz." dedi.

Melo, Palmeiras forması altında şu ana dek çıktığı 115 resmi maçta 7 gole imza attı.