Fabrice N'Sakala adım adım Beşiktaş'a...

Beşiktaş'ın Aytemiz Aanyaspor forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Aytemiz ile sözleşmesi bitecek olan sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı konuşuluyor.

NTV'nin haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde Beşiktaş'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile sözleşme yenilemeyi planlamadığı ve sol bekteki boşluğu N'Sakala ile doldurmaya hazırlandığı kaydedildi.

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4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu, bu sezon şu ana kadar çıktığı 29 resmi maçta 1 asist yapmıştı.