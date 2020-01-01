Fabrice N'Sakala adım adım Beşiktaş'a...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı konuşuluyor.
NTV'nin haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Haberde Beşiktaş'ın Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile sözleşme yenilemeyi planlamadığı ve sol bekteki boşluğu N'Sakala ile doldurmaya hazırlandığı kaydedildi.
4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu, bu sezon şu ana kadar çıktığı 29 resmi maçta 1 asist yapmıştı.