Eray Cömert, Arsenal'in radarında

Basel forması altında sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in radarına girdi...

Arsenal'in Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli savunma oyuncusu Eray Cömert'in peşinde olduğu konuşuluyor.

Daily Mail'in haberine göre Arsenal gözlemcileri sezon başından bu yana izledikleri 21 yaşındaki oyuncunun transferi için olumlu rapor sundu.

Haberde Eray Cömert'in Basel ile olan sözleşmesinin 2020 yılında sona ereceği, oyuncunun kendisine yapılan iki sözleşme yenileme teklifini de geri çevirmesi nedeniyle Basel'in sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı da kaydedildi.

Eray Cömert ile ilgilenen kulüpler arasında Everton'ın da olduğu, Basel yönetiminin ise oyuncunun bonservis bedelini yaklaşık 7 milyon euro olarak belirlediği de gelen haberler arasında.