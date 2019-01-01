Edin Dzeko, Roma'dan ayrılıyor
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Roma'nın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, İtalyan devinden ayrılmaya hazır.
Corriere dello Sport'un iddiasına göre, Roma'yla sözleşmesi 2020'ye dek süren Dzeko, bu kontratı tamamlamadan takımdan ayrılmak istiyor.
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Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Dzeko'yla son zamanlarda ilgilenen takımlar arasına West Ham United ve Inter de katıldı.
2016'da Manchester City'den Roma'ya transfer olan Dzeko, bu sezon Serie A ekibiyle 30 maça çıktı, 12 gol attı.