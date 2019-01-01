Edin Dzeko, Roma'dan ayrılıyor

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Edin Dzeko, Roma'yla kontratının bitmesini beklemeyecek.

'nın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, İtalyan devinden ayrılmaya hazır.

Corriere dello Sport'un iddiasına göre, Roma'yla sözleşmesi 2020'ye dek süren Dzeko, bu kontratı tamamlamadan takımdan ayrılmak istiyor.

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Dzeko'yla son zamanlarda ilgilenen takımlar arasına ve de katıldı.

2016'da 'den Roma'ya transfer olan Dzeko, bu sezon ekibiyle 30 maça çıktı, 12 gol attı.