Eden Hazard'dan kafa karıştıran açıklama

Real Madrid'de oynamak istediğini gizlemeyen Eden Hazard, Chelsea'yle sözleşme uzatacak mı?

Eden Hazard, kariyeriyle ilgili kararını sezon sonunda alacak.

Belçikalı süper yıldızın Chelsea'yle kontratı 2020'de sona eriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Real Madrid rüyasını gizlemeyen Hazard'ın La Liga devine transfer olması bekleniyor.

Fakat oyuncunun Chelsea'de kalma ihtimali de yok değil.

Geride bıraktığımız günlerde Chelsea'nin efsanelerinden biri haline gelmek istediğini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, takımının Watford'u 2-1 yendiği maçın ardından transfer sorularına "Ben futbola odaklanmış durumdayım. Neler olacağını sene sonunda göreceğiz." diye konuştu.

2012'de Lille'den transfer edilen Eden Hazard, Chelsea formasıyla şu ana dek 101 gol attı.