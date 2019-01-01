Dzeko Inter'e imzayı atıyor!

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Edin Dzeko, Inter'e transfer olmak üzere.

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren , 'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya istekli.

Corriere dello Sport'un haberine göre, yeni sezonda tenik direktör Antonio Conte ile anlaşmak üzere olan Inter, İtalyan hocanın isteği üzerine Dzeko ile anlaşmaya vardı.

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Yıllığı net 4 milyon euro'dan 3 yıllığına laviert siyahlı ekibe imza atması beklenen Bosna Hersekli oyuncu için ise 10-12 milyon arası bir bonservis bedelini gözden çıkarıldı. Roma ise Inter'den 20 ilyon euro talep etti.

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