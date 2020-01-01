Christian Eriksen resmen Inter'de

Inter, bir süredir peşinde olduğu Danimarkalı yıldızın transferini resmen duyurdu.

, geçtiğimiz gün sağlık kontrollerinden geçirdiği 'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i renklerine bağladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İtalyan basınına göre Inter, bu transfer için İngiliz ekibine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bilindiği üzere yıldız futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyordu.