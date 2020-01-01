Christian Eriksen resmen Inter'de
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Inter, geçtiğimiz gün sağlık kontrollerinden geçirdiği Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i renklerine bağladı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İtalyan basınına göre Inter, bu transfer için İngiliz ekibine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) January 28, 2020
L'eleganza di Milano incontra la tua classe.
👉 https://t.co/tdfr50iQPJ#WelcomeChristian #NotForEveryone ⚫🔵 pic.twitter.com/AAX24xHfQm
Bilindiği üzere yıldız futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyordu.