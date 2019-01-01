Chelsea, Higuain'den 'şimdilik' vazgeçti

Maurizio Sarri, eski öğrencisi Gonzalo Higuain ile bu kez Chelsea'de buluşmak istiyor ama transferin Ocak ayında gerçekleşmesi pek olası değil...

ÖZEL HABER

Chelsea'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Gonzalo Higuain'in transferini gerçekleştirmesi pek olası görünmüyor.

Bilindiği üzere Chelsea, Higuain ile yaz transfer döneminde de ilgilenmiş, Maurizio Sarri de Napoli'den eski öğrencisi olan Arjantinli golcüyü kadrosunda görmek isteyebileceğini söylemişti.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea yönetimi, Higuain'in bonservisinin Juventus'ta olması ve Milan'da kiralık olarak forma giyiyor olması nedeniyle iki ayrı kulüple de Ocak ayında masaya oturarak vakit kaybetmek istemiyor.

Öte yandan Higuain için bir yıllık kiralama ücreti olarak 18 milyon euro ödeyen Milan'ın 31 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansının ardından 36 milyon euro'luk satın alma opsiyonu tercih edip etmeyeceği de sorgulanıyor.

Chelsea'nin Ocak ayında forvet hattı için alternatif isimlere yönelmesi ve Higuain için sezon sonunda tekrar girişimlere başlaması bekleniyor.