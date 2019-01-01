Cengiz Ünder için büyük yarış

Roma'daki performansıyla beğeni toplayan Cengiz için Avrupa devleri sıraya geçmiş durumda.

Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen takımlar arasına Manchester United da katıldı.

2017-18 sezonu başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon euro'ya transfer olan ve İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz için Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih ciddi girişimler yürütmeye başlamıştı.

ESPN'in haberine göre, bu kulüplere bir rakip çıktı: Manchester United.

Roma, 21 yaşındaki futbolcusu için 50 milyon euro'dan düşük bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Başakşehir'in Cengiz'in satışından yüzde 20 pay alacak olması, İtalyan devini bonservis talebini yüksek tutmaya zorluyor.

Cengiz'in temsilcileri ile Roma arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girince, kulüp, genç oyuncuyu satarak kâr elde etmeyi bir seçenek olarak değerlendirdi. Senede yaklaşık 1 milyon euro kazanan ve takımın en az para alan isimlerinden biri olan Cengiz, Roma'da mutlu olsa da başka bir kulübe giderek kazancını artırmayı da hesaplıyor.

Serie A'da 55 maça çıkan Cengiz Ünder, bu maçlarda 14 gol attı, 10 asist yaptı.