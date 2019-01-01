Beşiktaş'tan gidecek yabancılar belli oldu

Siyah beyazlı ekip yabancı oyuncu sayısında küçülmeye gidecek.

Beşiktaş'ta sezon sonunda çok önemli değişiklikler olacak.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, yönetim, kadrodaki yabancı sayısını 10'a düşürmeyi planlıyor. Bu doğrultuda, Ricardo Quaresma ve Adriano ile yollar ayrılıyor. Cyle Larin ve Enzo Roco da talip gelmesi halinde takımdan gönderilecekler.

36 yaşındaki Atiba Hutchinson'a ise teknik ekipte yer alması için teklif götürülecek.

Shinji Kagawa'nın bonservisini almak isteyen Kara Kartal'da Türk oyunculardan Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de yolcu.

Quaresma alacaklarını bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Adriano ise yeni sözleşme tekliflerini yanıtsız bırakmış durumda.