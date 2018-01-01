Transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'ye sürpriz talip

Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Pepe'ye Thierry Henry talip oldu.

Beşiktaş'tan ayrılan Pepe, kariyerine nerede devam edecek?

Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için sıraya giren sürpriz bir aday var: Monaco.

2016-17 sezonunu Ligue 1 şampiyonu olarak tamamladıktan sonra düşüşe geçen Monaco, bu sezon 17. hafta itibarıyla düşme hattında yer alıyor.

Teknik direktörlük görevine Thierry Henry'yi getirdikten sonra da henüz umduğunu bulamayan Monaco, ara transferde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bunun için adayları belirlediler.

Mercato 365'e göre, savunmaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen Monaco'nun listesinde Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden Pepe, Chelsea'den ayrılması gündemde olan Gary Cahill ve Arsenal'den Laurent Koscielny var.

35 yaşındaki Pepe, Beşiktaş formasıyla 33 maça çıktı, 5 gol attı.