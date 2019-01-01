Beşiktaş'ta Sami Khedira sesleri!

Beşiktaş, Juventus'un yollarını ayırmak istediği deneyimli oyuncuyu gündemine aldı.

ÖZEL HABER

, son dönemlerde yaşadığı sakatlık ve sağlık problemleri nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Sami Khedira ile yollarını ayırma kararı aldı.

İtaylan devinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, 32 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon planları arasında düşünmüyor.

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Goal'ün edindiği bilgilere göre Beşiktaş yetkilileri, Juventus yönetimiyle temasa geçerek Alman oyuncunun transfer durumunu soruşturdu. Ancak gelecek teklifleri bekleyen Khedira, şu an için kariyerine 'de devam etmeye sıcak bakmıyor.

Juventus yönetimi, yıllık 5 milyon euro net ücreti olan ve 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun sözleşmesini tıpkı Claudio Marchisio'da olduğu gibi karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi planlıyor.

2015 yazında Juventus'a transfer olan Khedira, İtalyan ekibinde geçen sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere 16 resmi maçta görev alabilmişti.