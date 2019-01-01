Beşiktaş'ta Quaresma bilmecesi sürüyor: Gidiyor mu, kalıyor mu?

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Ricardo Quaresma'nın durumu henüz netleşmiş değil.

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini açıklayan ancak Beşiktaş yönetimiyle mutabakata varamayan Quaresma, sezon sonuna kadar kadroda kalabilir.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'tan 1.4 milyon euro tutarında alacağı olan Q7, ödemenin ardından kontratını feshedip serbest kalmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi ise Quaresma'dan bonservis kazancı sağlamak amacıyla oyuncunun sözleşmesini feshetmeye sıcak bakmıyor. Siyah beyazlılar, alacaklarının yarısı karşılığında sözleşme feshetmeyi teklif ettiği Portekizli yıldızdan cevap bekliyor.

Quaresma'nın bu teklife de yanaşmaması halinde, 1.5 yıllık kontratı bulunan yıldız oyuncu sezon sonuna kadar siyah beyazı formayı giymeye devam edecek.

Beşiktaş formasıyla iki farklı dönemde toplam 216 maça çıkan Ricardo Quaresma, hafta sonu oynanacak Bursaspor maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.